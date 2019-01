ASR laat zich fileren door rapper

In de twee minuten durende rap stelt Sticks, echte naam Junte Uiterwijk, persoonlijk contact en echt gemak te willen, niet driedubbel verzekerd te willen zijn en maatschappelijke betrokkenheid van de verzekeraars te willen. Wat hij ieder geval niet meer wil horen is dat zijn beleggingen bij de verzekeraar op de beurs verdampt zijn. “Ik voel nog genoeg woede over de onnoemelijk hoge bonussen…Laat ze dat geld besparen of gebruiken daar waar het echt nodig is…”

Mooipraters

Ook het businessmodel van verzekeraars wordt gedist door Sticks: “Ik heb weinig vertrouwen in al die mooi-praters in tv-reclames die polissen proberen te pushen alsof het gratis is. En allemaal even betrouwbaar, ja ja, ik ben kierewiet. De meeste overleven de eerste de beste crisis niet.”

Bob Stehmann, directeur Marketing ASR: “De verwachtingen die Sticks benoemt, zijn verwachtingen die veel mensen in Nederland hebben. We benoemen ze omdat we kenbaar willen maken dat we zien wat er leeft. Veel van de beloftes vullen we bij ASR al in en vinden we heel normaal. Denk bijvoorbeeld aan het niet beleggen in de wapenhandel. We realiseren ons heel goed dat we nog niet zijn waar we willen zijn. Maar we werken elke dag hard om te voldoen aan die wensen.”