Aegon doorbreekt de 100.000 deelnemers met PPI’s

De Aegon PPI -het Aegon Pensioenabonnement- telt nu 54.000 deelnemers via 3.100 werkgevers. Jaarlijks wordt er € 132 mln aan premie ingelegd bij een belegd pensioenkapitaal van inmiddels € 365 mln. Deze regeling richt zich specifiek op kleine werkgevers. De PPI Cappital bedient grote werkgevers en telt nu 58.500 deelnemers via 50 werkgevers. Hier wordt jaarlijks € 120 mln premie ingelegd en bedraagt het belegd pensioenkapitaal € 574 mln.

Vijf jaar na de introductie van de PPI toont Aegon zich tevreden over hoe deze heeft uitgepakt. Maarten Edixhoven (foto), directeur Pensioen: “De ppi heeft zich ontwikkeld tot een verantwoorde manier van pensioen opbouwen. De aanvankelijke scepsis dat de PPI alleen maar in het voordeel van werkgevers zou zijn, is weg. Ik ben er trots op dat we met het Aegon pensioenabonnement zelfs de werknemers van heel kleine werkgevers aan een pensioenregeling hebben kunnen helpen. Vooral omdat die regeling per maand opzegbaar is, is de drempel extra laag voor een mkb-onderneming.” Gisteren constateerde Theo Gommer, voorzitter van de NOPD en partner bij Akkermans & Partners, al dat in zijn beleving de PPI als pensioenvehikel meer toekomst heeft dan het Algemeen Pensioenfonds. “De hele markt gaat richting beschikbare premie. Het Algemeen Pensioenfonds is daardoor gewoon minder interessant”, aldus Gommer.

Doorbeleggen

Deze week heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe wet die doorbeleggen na pensionering mogelijk maakt. Werknemers waren tot nu toe gedwongen in één keer hun pensioenkapitaal om te zetten in een levenslange uitkering. Vanwege de lage rente leverde dat kapitaal minder uitkering op. De nieuwe wet biedt de werknemer de mogelijkheid de uitkering in diverse stappen aan te kopen, in de hoop dat ondertussen de rente weer stijgt.