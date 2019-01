Advies Expert komt met geautomatiseerde onderhoudsmodules

Advies Expert is een initiatief van adviseur Paul van Brederode in samenwerking met Zeef Software. Het biedt onder meer al Advies4.me, software waarmee grote aantallen klanten kunnen worden geïnformeerd en geadviseerd over wijzigingen, en een inventarisatietool voor complexe producten.

Tijdens de ‘Kansrijke toekomstdagen’ van CFD worden de nieuwe modules Onderhoud Arbeidsongeschiktheid en Onderhoud Hypotheek gepresenteerd. Adviseurs betalen niet voor de toegang tot het systeem, maar betalen per zogeheten ‘survey’. “Het systeem is een middel om onderhoud en advies op een gestructureerde manier vorm te geven tegen uiterst lage kosten”, claimt Advies Expert.

De capaciteit voor het bedienen van de klant zou met een factor 500 worden vergroot. “Deze virtuele robot zit tussen de adviseur en de administratiesoftware. Onderhoud volgens de regels van een hypotheekportefeuille, kost minder dan verzending van een formulieren en portokosten. Bovendien scheelt het zeeën van tijd.”

Volgens marketingadviseur Rob Ubels heeft de afdeling Innovation & Fintech van de AFM het systeem bekeken. “De AFM vindt alles wat bijdraagt aan een goed advies voor de klant prima.” De AFM geeft evenwel geen stempel af. Ubels: “Software kan geen vergunning krijgen, een adviseur wel.”