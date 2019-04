Verbond positief over pensioenplan D66

Het Verbond van Verzekeraars is positief over het dinsdag gepresenteerde plan van D66 over de toekomst van het pensioenstelsel. De partij pleit daarin voor een meer individueel getinte pensioenopbouw. Het plan bevat “bruikbare ingrediënten”, aldus het Verbond.

D66 komt met het plan in afwachting van het SER-advies over het Nederlandse pensioenstelsel, dat vermoedelijk eind deze week wordt gepubliceerd. “Meer keuzevrijheid, meer maatwerk en het vormen van persoonlijke pensioenvermogens zouden in een houdbaar nieuw stelsel niet mogen ontbreken”, vindt het Verbond. Burgers moeten meer voor maatwerk kunnen kiezen en zelf de hand kunnen hebben in de soort uitvoerder waar de pensioenregeling wordt ondergebracht, vindt D66. Het Verbond is het daarmee eens: “Door af te stappen van collectieve ‘buffers’ en doorsneepremies zoals D66 bepleit, wordt het pensioenstelsel volgens het Verbond transparanter, begrijpelijker en flexibeler. Het is in het belang van de deelnemers dat zij zelf meer grip krijgen op hun pensioen en een regeling kunnen treffen die aansluit bij hun behoeften en wordt uitgevoerd door een partij van eigen keuze.”

Het plan bevat ook een voorstel voor een premievakantie van vijf jaar. “Dat is een nieuwe keuze-optie die nader op zijn merites bekeken moet worden. Van belang is uiteraard dat een premievakantie de toch al fiscaal beperkte pensioenopbouw niet te veel aantast.”