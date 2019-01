Nh1816 vernieuwt haar VerzekeringsApp

Nh1816 heeft een nieuwe app voor intermediairs geïntroduceerd. Met de VerzekeringsApp hebben verzekerden altijd inzicht in hun verzekeringen bij Nh1816 en kunnen ze schademelden. De app is zowel voor iOS als Android te downloaden. Voor schade aan de auto is er gekozen voor integratie van de Verbonds app mobielschademelden.nl

“De VerzekeringsApp is puur functioneel en voorziet in een service tussen adviseur en verzekerde”, aldus Janwillem Swart, manager marketing bij Nh1816. “We hebben hier bewust voor gekozen en geen commerciële functies toegevoegd zoals verkoop van verzekeringen of loyaliteitsbonussen”, aldus Swart. “De app gebruik je als je informatie of hulp nodig hebt. Het biedt onder meer een overzicht van lopende polissen en de mogelijkheid vragen te stellen aan je adviseur.”