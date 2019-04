Nh1816 boekt mijlpaal met 250 miljoen euro omzet

In haar jubileumjaar noteert Nh1816 voor het eerst in haar bestaan meer dan 250 miljoen premieomzet. Inmiddels heeft Nh1816 350.000 verzekerden met bijna 1,5 miljoen polissen in de boeken, uitsluitend voor zogeheten simple risk verzekeringen.

Volgens directievoorzitter Lex Verëll is de sterke groei in de laatste jaren volledig te danken aan de samenwerking met het intermediair, de enige outlet van de verzekeraar. “Wij geloven oprecht in de meerwaarde van de lokale adviseur”, stelt Verëll. “Zij zijn onze ogen en oren en vertalen de wensen van klanten naar passende verzekeringsoplossingen. Hierbij speelt prijs/kwaliteit een belangrijke rol, maar nog belangrijker is de klantkennis van die kantoren. Pas als je de klant echt kent, kun je tot een goede propositie komen.”

Marktomstandigheden

Nh1816 verwacht de forse groei de komende jaren onverminderd door te kunnen zetten. “De marktomstandigheden zijn voor ons gunstig”, verkondigt Verëll, “veel particulieren willen nu eenmaal advies bij het zoeken naar zekerheid.”