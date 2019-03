Minder doorrijders en onverzekerden

In totaal werden vorige jaar 44.316 schaden gemeld bij het waarborgfonds, tegenover 45.174 in 2014. In meer de helft van de gevallen (22.359) ging het om schade aan geparkeerde voertuigen. Behalve doorrijders en onverzekerden was er ook sprake van schade door gestolen voertuigen -231 gevallen- en door gemoedsbezwaarden: 105. In totaal keerde het fonds vorig jaar bijna € 50 miljoen euro aan schade uit, in 2014 was dit nog € 41,6 miljoen. Het percentage claims dat werd toegewezen, kroop vorig jaar licht omhoog naar 80% (79 in 2014)

Iedere verzekerde automobilist betaalt mee aan het Waarborgfonds. Via de autoverzekeringspremie werd in 2015 € 6,20 betaald. Bezitters van bromfietsen en van niet-gekentekende motorrijtuigen betaalden een jaarbijdrage van € 0,95.