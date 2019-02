Meijers neemt assurantieportefeuille over

De overname van de assurantieportefeuille biedt Meijers diverse kansen stelt algemeen directeur Onno Paymans. “In de eerste plaats vormt het pakket aan verzekeringen van de klanten van Hoen Vastgoedbeheer een mooie aanvulling op onze bestaande onroerend goed-portefeuille, een segment waarin Meijers al vele jaren sterk actief is. Ten tweede biedt de grotendeels uit property-verzekeringen bestaande assurantieportefeuille ons volop mogelijkheden om de vastgoedbedrijven ook op andere verzekeringsgebieden van dienst te zijn met adviezen en oplossingen op maat. En last but not least zal Hoen als onze businesspartner nieuwe vastgoedklanten voor verzekeringszaken naar ons blijven doorverwijzen.”

Het vastgoedbedrijf gaat zich focussen op de kernactiviteit: vastgoedmanagement.