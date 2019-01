Marcel van Loo (EY): ‘FinTech is geen hype meer’

Een goed gevulde Westergasfabriek was donderdagmiddag het podium voor de EY FinTech Summit 2016. Er waren nationale en internationale sprekers en hetzelfde gold voor de gasten; een gemêleerd gezelschap uit zowel de bancaire- en verzekeringswereld als uit de consultancy hoek. Aan het begin van de bijeenkomst werd de vraag gesteld of FinTech een hype of een trend is. Iedereen was het ermee eens: FinTech is écht geen hype meer.

Marcel van Loo mocht als managing partner EY Nederland en gastheer van het evenement het spits afbijten. Van Loo maakte duidelijk dat het doel van de bijeenkomst was om “een betere verbinding te maken tussen FinTech bedrijven en de traditionele financiële bedrijven. EY gelooft in een goede samenwerking tussen bedrijven, want op die manier kun je elkaar versterken.” Daarnaast maakte Van Loo duidelijk dat het tevens een doel was om bij de aanwezigen zaadjes te planten en de interesse, voor zover die er nog niet zou zijn, in FinTech bedrijven aan te wakkeren.

Geen angst

Na Van Loo was het podium voor Imran Gulamhuseinwala, global partner EY Financial Services, of zoals hij het zelf zei: “Ik houd namens EY een wereldwijde blik op FinTech.” Gulamhuseinwala begon zijn presentatie met het wegnemen van de, vaak, aanwezige angst voor disruptors. “FinTech is niet alleen op een slimme manier bestaande technologie gebruiken, maar middels die technologie ook een nieuw businessmodel bedenken en uitvoeren. Maar het is tegenwoordig niet meer het doel van FinTechs om te disrupten, ze willen tegenwoordig samenwerken met banken en verzekeraars, of constructen.”

FinTech Adoption Index

Gulamhuseinwala spreekt bestuurders van grote financiële instellingen over de hele wereld. “Ik merk dat de bestuurders van deze multinationals verschillend reageren op FinTech, maar het is eigenlijk zelden positief. De een reageert angstig, de ander krijgt dollartekens in zijn ogen en wordt hebberig en de volgende weet niet zo goed wat hij er mee aan moet. Daarom hebben we de EY FinTech Adoption Index in het leven geroepen. Daarvoor hebben we totaal willekeurig 10.000 mensen ondervraagd die digitaal actief zijn. 1 op de 7 maakt al gebruik van FinTech diensten. Nu was dit onderzoek gehouden in een aantal Engelstalige landen, maar komende zomer houden we er weer een en dan nemen we Nederland zeker mee.” Gulamhuseinwala vertelde amweb na afloop van het evenement dat, voor zover hij het kan inschatten, er behoorlijk veel parallellen zijn tussen Nederland en Groot-Brittannië op het gebied van FinTech. “In verhouding is bijvoorbeeld de dichtheid qua banken en verzekeraars gelijk, maar ook de bereidheid van mensen om met FinTech aan de slag te gaan.”

Andere bedrijfsvoering

De Brit David Brear wordt gezien als een autoriteit op FinTech gebied. Hij begon zijn opvallend luchtige presentatie met zijn carrière in een notendop. “Het komt erop neer dat ik in zoveel mogelijk verschillende hoeken van de financiële sector heb gewerkt en daar ervaring heb opgedaan. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddeld genomen 10.000 uur kost om ergens een expert in te worden. Maar banken bestaan al honderden jaren. Dan vraag je je af, waar ging het mis? Het antwoord is bedrijfsvoering. Banken, maar ook verzekeraars, zijn vaak grote, logge organisaties waar beslissingen over meerdere schijven moeten. FinTech bedrijven doen iets omdat het kan, omdat ze het willen, omdat ze een heel andere manier van bedrijfsvoering hebben. Daar werken de juiste mensen op het juiste moment aan het juiste product.” Brear noemde internetbankieren als voorbeeld en liet daar twee foto’s van zien: een van 20 jaar geleden en een van nu. “Nauwelijks veranderd hè? Er zit namelijk een groot verschil tussen een dienst digitaliseren, internetbankieren in dit geval, en een digitale dienst. En dat besef moet gaan leven, anders blijft de vergelijking tussen de speedboot en de olietanker wel erg actueel.”

Leren

Brear concludeerde dat de huidige situatie is gecreëerd door banken en verzekeraars zelf. “Er zijn bepaalde behoeften in de markt en dat is de reden dat FinTech bestaat. De poorten van de financiële wereld gaan steeds meer open, waardoor de FinTech bedrijven de branche binnen kunnen komen. Maar jaag ze niet weg. Het is juist een kans die gegrepen moet worden. Leer van de FinTechs, neem een kijkje in hun keuken. Want de technologie is niet zo spannend. Het is de adoptie daarvan, de ‘culturele omslag’ die een bedrijf moet maken die beangstigend werkt.”

Trend

EY-baas Marcel van Loo was de persoon die aan het begin van de bijeenkomst de vraag poneerde of FinTech een hype of een trend was. “Na het zien en horen van de verschillende presentaties denk ik dat we het er allemaal over eens zijn en veilig kunnen concluderen dat FinTech geen hype meer is. Het is een duidelijke trend, omdat de klanten de geboden technieken omarmen. En u weet, de klant heeft altijd gelijk.”