Jongeren omarmen rijgedragpolis

Volgens de vergelijker Rijgedragverzekering.nl zijn jongeren wel te porren voor het delen van gegevens over hun rijgedrag in ruil voor korting op de autopremie. “Zo’n 80% van onze klanten is jonger dan 24 jaar”, zegt initiatiefnemer Michael Boon.

De site is afgelopen zomer van start gegaan met het online aanbieden van rijgedragpolissen, waarbij veilig rijgedrag premiekorting tot 35% oplevert. Bij de vergelijking worden ook traditionele autoverzekeringen meegenomen. “Vooral bij beginnende bestuurders slaat de rijgedragverzekering aan”, zegt Boon. “Opvallend is dat er veel minder schademeldingen worden gedaan dan bij traditionele autoverzekeringen.” De website biedt rijgedragpolissen van Delta Lloyd, NN, ASR, Bovemij en Reaal. Bij deze varianten wordt een stekker in de auto geïnstalleerd die elke twee minuten informatie over het rijgedrag doorstuurt naar de verzekeraar. “Er wordt onder meer gekeken naar hoe vaak de bestuurder te snel optrekt, te hard remt of de maximale snelheid overschrijdt. Ook bij een aanrijding worden gegevens automatisch doorgestuurd.”

Helft wil data afgeven

Volgens Boon heeft de helft van de Nederlanders wel oren naar het afgeven van rijdata in ruil voor premiekorting. Jongeren zijn het meest enthousiast. “Dat is niet zo vreemd, want zij hebben geen of nog weinig no-claimkorting. Ze hebben gewoon geen zin om meer te betalen. Bij oudere bestuurders is het premieverschil veel kleiner.”

De schadecijfers zijn bij de rijgedragpolis veel gunstiger dan normaal, zegt Boon. “Wij zien dat 85% van de bestuurders een groene score haalt en dus schadevrij rijdt. Het is ook niet zo moeilijk om een groene score te halen.” Over het aantal polissen wil Boon nog niet veel zeggen. “Maar we zijn zeer tevreden over de resultaten. Er worden dagelijks polissen gesloten. Het heeft nog wat tijd nodig om bij iedereen bekend te raken.”

Volgens Boon kan Rijgedragverzekering.nl garen spinnen bij de verwachte premiestijgingen die autoverzekeraars gaan doorvoeren als gevolg van de aanhoudend slechte resultaten. “Omdat uit onze cijfers blijkt dat er juist minder schademeldingen worden gedaan, zullen bij ons de tarieven nagenoeg gelijk blijven.”