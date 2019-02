Bezoekers amweb zien weinig heil in poliskluis

Alle tijd en moeite die er al in is gestoken ten spijt, zien de bezoekers van amweb vooralsnog weinig nut in de poliskluis die het Verbond van Verzekeraars onlangs lanceerde . Op de site Mijnverzekeringenopeenrij.nl kunnen consumenten al hun polissen ‘uploaden’ om zo meer meer inzicht en overzicht te krijgen.

Meer dan twee derde (68%) van de deelnemers aan de poll antwoordt op de vraag of de poliskluis een aanwinst is dat de consumenten ook digitaal niet vaker naar zijn verzekeringen gaat kijken. 32% denkt evenwel dat het groeiende inzicht en overzicht bij de consument hen meer advieskansen oplevert.

Naar aanleiding van de berichtgeving over de Emmer tussenpersoon die zijn uitvaartklanten min of meer een serviceabonnement probeerde op te dringen hebben wij een nieuwe vraag voor u. Is het nog de moeite waard om het beheer van uitvaartpolissen over te nemen van verzekeraars?

[poll49]