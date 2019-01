Autoverzekeraars liggen wakker van de hoge kosten

We weten de cijfers over 2015 nog niet, maar in 2014 werd er al €429 mln verlies geleden op autoverzekeringen. De combined ratio kwam in dat jaar uit op 109%. Veel verbetering is volgens het FD niet te verwachten. Uit cijfers van CED blijkt dat het totale premie-inkomen in 2015 ongeveer hetzelfde was als in 2014 en ook dit jaar niet veel verandert. Terwijl de schadelast blijvend hoger lijkt dan vroeger.

Letselschade

Voor een deel komt dat door de dure elektronica die bij schade vervangen moet worden. Maar het grootste probleem zit volgens de krant in de letselschades. Een aantal maatschappijen moest voorzieningen opnemen in de jaarrekening van 2014 omdat kosten in de toekomst hoger zullen uitpakken dan gedacht. Bijvoorbeeld door de verhoging van de pensioenleeftijd. Een slachtoffer van een auto-ongeluk moet dus langer worden doorbetaald op kosten van de verzekering.

Pijn

Een andere oorzaak van hogere schadelast is een wetswijziging waardoor zorgverzekeraars en uitkeringsinstanties de schade kunnen verhalen op de verzekeraar. Volgens het Verbond van Verzekeraars kostte deze regres-regeling vorig jaar al bijna €200 mln. En dat doet de verzekeraars pijn.

Contra-expertise

De volgende kostenpost is ook onderweg: de affectieschade. Vorig jaar diende het kabinet een wetsvoorstel in om nabestaanden van slachtoffers van onder meer het verkeer recht te geven op een vergoeding. Autoverzekeraars zien de bui al hangen. De krant wijst ook op het idee (het is nog geen wetsvoorstel) om iedereen recht te geven op onbeperkte contra-expertise.

Vergoed

Bij letselschade speelt ook nog dat het gebruikelijk is dat het slachtoffer de juridische kosten vergoed krijgt. Het Verbond van Verzekeraars meldt dat het in 2010 nog om €7.600 per zaak ging. Afgelopen jaar was dat al €9.000.

Autoverzekeraars keren zo’n €1,2 miljard per jaar uit aan letselschades. Volgens het Verbond gaat daarvan al eenderde niet naar het slachtoffer zelf, maar naar bijkomende juridische en andere kosten.

Lastig

De oplossing is ook niet makkelijk, want de premie verhogen voor autoverzekeringen blijkt lastig. De markt is versnipperd en erg concurrerend. De interne kosten nog verder verlagen lijkt de meest voor de hand liggende weg, zo denkt de krant.