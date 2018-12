Schadevergoeding voor vochtig huurhuis

Een gezin met drie jonge kinderen in Den Haag dat jaren in een veel te vochtig huis moest wonen, eist behalve een nieuwe woning ook smartengeld en schadevergoeding van verhuurder Vestia. Na jaren strijd over de woning werd Vestia onlangs door de rechter in het ongelijk gesteld, en gelast de vochtproblemen aan te pakken, op straffe van een dwangsom van € 4.000 per maand indien dat uitblijft. Hierna zijn wat roosters geplaatst, maar ook die bieden geen soelaas. Vestia heeft nu toegezegd dat het gezin een nieuwe woning toegewezen krijgt. De woningcorporatie erkende na een jarenlange strijd verantwoordelijk te zijn voor de slechte toestand van de flat, waardoor het hele gezin gezondheidsklachten opliep, tot de baby van een jaar aan toe.

Verzekeraars

Vestia wordt nu in een nieuwe zaak ook aansprakelijk gesteld voor de al gemaakte en nog te verwachten kosten. JBL&G claimt namens de familie een nog nader vast te stellen bedrag aan materiele kosten en smartengeld. Vestia heeft ook in deze zaak al aansprakelijkheid erkend, en werkt mee aan de schadeafwikkeling. De familie wacht samen met de juristen eerst af wanneer Vestia met een nieuwe woning op de proppen komt, om daarna in een keer de claims voor smartengeld en schadevergoeding in te dienen. Om de hoogte daarvan vast te stellen, wordt momenteel door JBL&G een schadeberekening opgesteld met de verzekeraars van Vestia.