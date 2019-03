Onhandigheid bij fraude houdt Britse tussenpersoon uit cel

De 52-jarige Bandagu Manzeke, getrouwd, vader van vier kinderen en drie jaar werkloos geweest, verkocht voor het bedrijf Eunisure levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Zijn beloning bestond voor 100% uit provisie. Hij zocht zijn klanten in de Afrikaanse gemeenschap van Londen, maar nam in 2014 zijn toevlucht tot het vervalsen van aanvraagformulieren om zijn inkomen wat aan te vullen. Manzeke verzon 19 klanten, die soms zijn eigen adres en bankrekeningnummer hadden, en streek de provisie voor de gesloten polissen.

Eunisure werd achterdochtig toen veel van de door Manzeke gesloten verzekeringen werden geroyeerd vanwege achterblijvende betalingen. Geconfronteerd met het vermoeden van fraude gaf Manzeke in maart vorig jaar al snel toe, met de belofte dat hij het ten onrechte verdiende geld zou terugbetalen. In mei had Eunisure nog maar 700 pond teruggezien, waarna de politie werd ingeschakeld.

Niet geraffineerd

Tegenover de politie verklaarde Manzeke dat hij had gefraudeerd om met name zijn oudste zoon te kunnen ondersteunen. Die studeert geschiedenis in Nottingham. De rechter besloot hem een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden op te leggen. “Dit was een serieus geval van misbruik van vertrouwen. Maar deze overtreding was niet geraffineerd omdat u uw eigen adres en soms uw eigen bankgegevens gebruikte. Bovendien waren deze polissen gedoemd om te worden geroyeerd omdat er geen premies werden betaald.” Manzeke, die nu als koerier werkt, moet wel 100 uur vrijwilligerswerk doen en de resterende ten onrechte ontvangen provisie terugbetalen aan Eunisure. De advocaat van Manzeke stelt dat financiële druk hem tot het misdrijf bracht. “Het geld was niet bedoeld voor een luxe leventje, maar voor het onderhouden van zijn gezin.”