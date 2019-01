Dijsselbloem: ‘Beleggen in leer en bont is zaak van sector zelf’

Verzekeraars zullen zelf met elkaar om de tafel moeten gaan zitten om te bepalen of investeringen in bedrijven die handelen in bont of exotische leer door de beugel kunnen. Dit antwoordt minister Dijsselbloem (Financiën) op Kamervragen over de beleggingen van verzekeraars in deze bedrijven. Zelfregulering op dit vlak moet als het aan de minister ligt deel uit gaan maken van een convenant waarin ook andere maatschappelijke kwesties worden afgekaart.