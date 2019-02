Diplomaplicht goed nageleefd

De diplomaplicht die per 1 juli 2014 geldt voor nieuwe financieel dienstverleners wordt goed nageleefd. Uit een steekproef door de Autoriteit Financiële Markten blijkt dat 82 procent van de kantoren beschikt over de vereiste papieren. Bij 18 procent kon de toezichthouder nog niet vaststellen of ze voldeden aan de diplomaplicht.