VKG doet pensioenadvies van de hand

De Hoornse serviceprovider VKG verkoopt het onderdeel VKG Pensioen aan Pensioen Partners Nederland (PPN). Beide ondernemingen werken al sinds 8 jaar nauw met elkaar samen. De mogelijkheid voor adviseurs met een pensioenvergunning om pensioencontracten via VKG te administreren via het provinciale kanaal blijft bestaan. Daarnaast blijft VKG in samenwerking met PPN sessies over pensioenactualiteiten verzorgen.