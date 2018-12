Roozen stapt op bij Univé

Roozen startte in 2011 bij Univé en werd begin 2012 benoemd als bestuurder van Coöperatie Univé. Hier was hij verantwoordelijk voor onder meer Univé Schade en Her, Financiën, IT en Risk & Compliance. Roozen stelt het altijd zeer naar zijn in te hebben gehad bij de verzekeraar maar heeft toch besloten het bedrijf te verlaten. “De vestigingen van de coöperatie zijn in Assen en Zwolle, en wij zijn met ons gezin gebonden aan de regio Rotterdam. Na vijf jaar op en neer reizen, is het tijd voor een betere balans tussen werk en privé”, aldus Roozen.