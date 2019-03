Hoyhoy in handen van Pricewise

Volgens Pricewise-directeur Niels Brölman is zijn bedrijf sterk gegroeid. “Met het marktaandeel van Hoyhoy erbij kunnen we onze prijs- en kwaliteitsdruk op verzekeraars vergroten.” Hij verwacht de service door synergie verder te kunnen verbeteren. “Denk aan nog betere aanbiedingen en verruiming van openingstijden.” Pricewise zegt de marktleider te zijn op het gebied van het vergelijken van energieaanbieders en nummer 2 op het gebied van verzekeringen. “Met de overname van de nummer 3 Hoyhoy versterken wij onze positie dus aanzienlijk.” De vergelijkingsmarkt is vorig jaar ruim 10% gegroeid, aldus Brölman.

Hoyhoy blijft als merk bestaan vanwege de naamsbekendheid, maar de communicatiestrategie wordt aangepast: geen luiaard of mammoet meer. “Het is de bedoeling om Hoyhoy weer meer in verband te brengen met de ‘core business’ verzekeringen, zoals in de tijd dat de vergelijkingssite nog Verzekeringssite.nl heette.”

Pricewise is in 2006 opgericht door Hans de Kok (37) en Niels Brölman (39). Het bedrijf telt ruim 65 werknemers en is gericht op het vergelijken van prijzen en kwaliteit van energiecontracten, zorgverzekeringen, autopolissen en telecomabonnementen. Pricewise is ook actief in België, Oostenrijk, Slovenië, Italië, Spanje, Tsjechië en Polen en zegt al ruim twee miljoen energie-overstappers in de boeken te hebben. HoyHoy startte in 1999 als Verzekeringssite. Oprichter Erik Hordijk verkocht zijn bedrijf in 2012 aan BGL Group, dat Hoyhoy (geschatte omzet € 4,5 mln) nu een kleine vier jaar later weer van de hand doet.