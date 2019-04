Fruitboer voor rechter wegens omwaaien toilet

De eiser, Daniel Hammock, zal nog vaak terugdenken aan zijn verrassend verlopen bezoek aan fruitboerderij Clarkdale in november 2013, tijdens het appelplukseizoen. De man, kennelijk in hoge nood, deed daar zijn behoefte in een mobiel toilet toen een windvlaag het kunststof bouwwerkje omverblies, waarbij de onfortuinlijke bezoeker werd bedolven onder de uitwerpselen. Hoewel de fruitboer en zijn vrouw ervoor zorgden dat Hammock na een douche met schone kleren de boerderij kon verlaten, kregen ze toch een claim aan de broek wegens nalatigheid, onvoorzichtigheid en het verzaken van de plicht om het toilet te onderhouden. De fruitboer verweert zich door te stellen dat het voorval ‘de hand van God’ was en dat er geen kwade bedoelingen in het spel waren.

Ook toiletverhuurder Bostley, die de cabine de dag na het voorval zou komen ophalen, is bij de zaak betrokken. Volgens de lokale media is de verzekeraar van Bostley met Hammock in onderhandeling over een schadevergoeding. Daarover zou binnen enkele weken overeenstemming zijn.