Esurance wint reclamestrijd Superbowl

Online verzekeraar Esurance heeft afgelopen weekend met een slim reclamespotje gerenommeerde namen als Coca-Cola en T-Mobile verslagen in de strijd om de meeste naamsbekendheid rondom het grootste sportevenementen van het jaar in de Verenigde Staten: de Superbowl.

De American-footballfinale, waarin de kampioenen van de twee belangrijkste profcompetities van het land tegen elkaar uitkomen, is jaarlijks het best bekeken tv-programma en is dus gewild bij reclamemakers. Een spot van 30 seconden tijdens de wedstrijd kost 5 miljoen dollar. Esurance hield dat bedrag in de zak, meldt het Britse Business Insider, en zond een commercial uit op een veel goedkoper tijdstip voorafgaand aan de Superbowl. Dat kostte 1 miljoen dollar: in de spot werden kijkers opgeroepen de hashtag #EsuranceSweepstakes te noemen op Twitter. Onder de twitteraars (en onder degenen die de tweets retweetten) werd het miljoen verloot: viermaal 250.000 dollar. “Elke dag gebruiken we technologie om geld te besparen. Die besparingen geven we door aan jou. Voor de grote wedstrijd doen we dat opnieuw. Op een grootse manier”, zo motiveert Esurance de actie.

Doritos verslagen

Die kans op snel geld wilden velen niet laten lopen: Esurance was zondagavond de winnaar met 835.000 tweets het meest genomende bedrijf op Twitter, op afstand gevolgd door Doritos (239.000) en Pepsi (234.000). Vanwege het succes is er al een vervolgspotje gemaakt waarbij opnieuw 250.000 dollar valt te verdienen. Drie dagen later wordt er nog steeds druk getwitterd over de campagne.

Innovatief

“Tijdens de Superbowl kun je geen boodschap overbrengen; het is saai om over verzekeringen te praten”, zo licht marketingdirecteur Alan Gellman toe tegenover Ad Age. “Dit is een innovatieve manier om ons merk onder de aandacht te brengen.” Esurance adverteerde vorig jaar trouwens wél tijdens de Superbowl met commercials die de focus legden op maatwerkpremies. In 2014 was het bedrijf ook al het meestgenoemde merk op Twitter met een reclamespot die na de wedstrijd werd uitgezonden: de boodschap was toen dat zij geen geld over de balk smeten met commercials tijdens de Superbowl.

De Denver Broncos wonnen zondag overigens de échte wedstrijd: zij versloegen de Carolina Panthers met 24-10 en gingen voor de derde keer met de Superbowl naar huis.