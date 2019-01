Eenmalige baten fleuren resultaat Aegon op

Met name in de Verenigde Staten, de belangrijkste markt voor Aegon, viel de winst uit gewone bedrijfsactiviteiten tegen. Daarnaast heeft de verzekeraar, net als de andere partijen in de branche, veel last van de aanhoudend lage rente. De verkoop van levensverzekeringen daalde hierdoor met 16% tot € 440 mln. De verkoop van schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen nam toe met 5% tot € 238 mln. Ook in vermogensbeheer pluste de verzekeraar sterk. De bruto-stortingen, met daaraan gekoppeld fee-inkomsten, stegen met 63% tot € 22,3 mld.

Digitale transformatie

Bestuursvoorzitter Alex Wynaendts: “De sterke groei van ons belegd vermogen, dat voor het eerst in onze geschiedenis de grens van € 700 mld overschreden heeft, is het resultaat van onze strategie om ons te richten op fee-business. Om onze klanten nog beter van dienst te zijn, maken we onze organisatie wendbaarder en efficiënter, en versnellen we onze digitale transformatie. Hierbij is het verlagen van de kosten één van onze belangrijkste financiële doelstellingen. We liggen daarbij goed op schema, met name in de VS.”

Solvency II

De verzekeraar maakte bekend ultimo 2015 een solvabiliteit van rond de 160% te hebben. Dit is onder de vereiste Solvency II-ratio. Het inkoopprogramma van eigen aandelen dat de ratio moet opkrikken, ligt evenwel op stoom. Van de voorziene € 400 mln is sinds 2011 al € 101 mln ingekocht.