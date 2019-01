Du Perron: ‘De echte beunhazen zijn verdwenen’

Financiële dienstverleners luisteren te weinig écht naar consumenten. Dit stelt scheidend voorzitter Edgar du Perron van de geschillencommissie van klachteninstituut KiFid in een interview met De Actuaris, het huisorgaan van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. “De consument krijgt bij een klacht vaak bij herhaling hetzelfde, juridische antwoord. We moeten daar zelf ook beter in worden. Nieuwsgieriger worden naar de klant.”

Du Perron verlaat KiFiD na negen jaar. Behalve voorzitter van de geschillencommissie is hij er ook op interim-basis Ombudsman Financiële Dienstverlening. Of voor die laatste functie een vervanger komt is volgens Du Perron ongewis. “De rol van ombudsman is veranderd. Zo sterk, dat we ons afvragen of die titel nog moet blijven bestaan. De functie kun je ook door leden van geschillencommissie laten invullen.” De titel ombudsman heeft volgens hem altijd voor verwarring gezorgd. “De consument denkt dat de ombudsman voor hem opkomt, maar dat is niet zo. Een andere misvatting is dat de ombudsman er is om misstanden in de financiële sector te voorkomen. Daar is de AFM voor.”

‘Ik ben bang dat ze nu energiecontracten verkopen, of zoiets’

Du Perron heeft de afgelopen jaren veel zien veranderen door strengere regelgeving. Zo nam het aantal klachten over sluiting van opties of over provisies af. Ook de rol van de tussenpersoon is in zijn beleving veranderd. “Het intermediair is een stuk deskundiger geworden, ook door de strengere regelgeving. De echte beunhazen zijn verdwenen naar andere sectoren waar ze makkelijker geld kunnen verdienen. Ik ben bang dat ze nu energiecontracten verkopen, of zoiets”

Hij waarschuwt voor de toename van het aantal consumenten dat zich bij een klacht laat begeleiden door deskundigen. “Op zich hebben we daar geen problemen mee, als het competente mensen zijn. Het zijn vaak wel deskundigen die op no cure, no pay-basis werken. Daar schuilt het risicio in dat ze alleen in de zeer kansrijke klachten zijn geïnteresseerd.”

Lees hier het complete interview met Du Perron.