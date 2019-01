Den Hartog leidt fusiebedrijf Willis en Towers Watson

Bart den Hartog (47) is bij Willis Towers Watson benoemd tot ‘head of Benelux’. Hij gaf voorheen leiding aan de pensioentak van Towers Watson, waar hij ook managing consultant was.

Willis en adviesbedrijf Towers Watson fuseerden begin dit jaar. Jeroen Everling (43), die eerder directievoorzitter was bij Willis Nederland, krijgt als nieuwe rol het leiding geven aan het segment Corporate Risk & Broking. Vorige maand haalde Willis Towers Watson al voormalig VVD-Kamerlid Bibi de Vries binnen, die overkwam van Achmea. Zij is verantwoordelijk voor het commercieel relatiebeheer van de grote corporate klanten binnen de pensioentak.

Deze week kwam Willis met de jaarcijfers over 2015. In Europa rapporteerde het bedrijf een omzetgroei van om en nabij de 5%.