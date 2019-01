Dazure appt met intermediair

Volmachtbedrijf en productontwikkelaar Dazure is nu ook bereikbaar via WhatsApp.

Het bedrijf, bekend van onder meer de GoedIdee-producten, heeft het communicatiemedium geïntroduceerd voor aangesloten intermediairs, financieel adviseurs en andere relaties. Dazure belooft direct antwoord op een vraag tijdens kantooruren. Het telefoonnummer dat specifiek voor WhatsApp is bedoeld, is te vinden op de websites van Dazure en GoedIdee en in de digitale e-mailhandtekeningen van de medewerkers van Dazure.