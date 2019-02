Voogd & Voogd: schadelast schiet omhoog in Auto

Serviceprovider Voogd & Voogd gaat over boekjaar 2015 waarschijnlijk verlies lijden op de autoportefeuille. Het bedrijf meldt “een aanzienlijk hogere schadelast dan over de 4 schadejaren die daaraan vooraf gingen” en voorziet sterke premiestijgingen.

“De schadelast inclusief provisie en volmachtbeloning komt over 2015 uit op een percentage van 93%, terwijl 2014 eindigde op 83%. Wordt bij dit percentage nog een kostenopslag van verzekeraars opgeteld van tenminste 10%, dan eindigt 2015 nu al in het rood.” Het bedrijf uit Middelharnis is een van de grootste spelers op de markt voor autoverzekeringen met volmachten van 20 verzekeraars en 1.800 aangesloten bemiddelaars. In totaal telt de portefeuille van Voogd & Voogd 1,1 miljoen polissen, waarvan ruim 300.000 autoverzekeringen. “Gemiddeld genomen loopt de schadelast in de eerste 12 maanden na afloop van het tekenjaar nog zeker 5% op, als gevolg van bijreserveringen op letselschaden en nog niet gemelde schades. De totale schadelast over 2015 zou daarmee wel eens kunnen eindigen op 108% ten opzichte van de premie.”

Premiestijging

De resultaten in de markt voor motorrijtuigenverzekeringen zijn al jaren een bron van zorg voor toezichthouder DNB. De schaderatio voor WA-verzekeringen kwam volgens DNB-cijfers in 2014 marktbreed uit op 80% (bruto geboekte schade gedeeld door de bruto verdiende premie), de combined ratio (dus inclusief kosten) zat ver boven de 100%. In Casco gaat het wat beter met een schadearatio (2014) van 64%. Volgens directievoorzitter Bas de Voogd kunnen de premieverhogingen die DNB al een tijd graag zou zien, nu niet meer uitblijven. “Aanzienlijke premieverhogingen voor de nabije toekomst zijn zeer realistisch te noemen.” Zo heeft Allianz al een premieverhoging aangekondigd.

Voogd & Voogd meldt een recordjaar qua nieuw gesloten autoverzekeringen: daarvan kwamen er 114.000 in de boeken. Ruim 34% was afkomstig van sites als Pricewise.nl, UnitedConsumers.com, Diks.nl en DeKilometerverzekering.nl.