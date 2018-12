CFD: ‘Aegon zet intermediair buitenspel’

CFD is boos op Aegon. Per 1 januari 2016 zijn namelijk alle Aegon-producten online in te zien via ‘Mijn Aegon’. “Met deze op zichzelf goede stap wordt het intermediair echter schaamteloos door Aegon buitenspel gezet”, zo concludeert CFD na een analyse.

Aegon-klanten zijn afgelopen december door Aegon per brief persoonlijk benaderd om zich te registreren voor ‘Mijn Aegon’ en daarmee inzicht te verkrijgen in hun financiële producten. Dit is op zich een logische en goede ontwikkeling, die aansluit bij een verdergaande digitale wereld, meldt CFD. “Maar”, zo luidt de conclusie van de brancheorganisatie, “in ‘Mijn Aegon’ is het intermediair zo goed als onzichtbaar”.

Roodgloeiend

Volgens CFD staat bij intermediairs, die met Aegon samenwerken, de telefoon roodgloeiend. CFD in een persbericht: “Klanten vragen zich af of het kantoor nog wel bestaat, want het is alsof ze alles nu zelf moeten doen. Voor vragen moeten klanten zich wenden tot telefoonnummers van Aegon. Klanten zijn daardoor verward en ontevreden. Alsof ze zijn uitgehuwelijkt door hun intermediair”.

Overgeslagen

CFD voorzitter Edwin Herdink: ‘’Bij het inrichten van een digitale omgeving gaat men als bedrijf niet over één nacht ijs. Over layout, inrichting en inhoud wordt uitvoerig nagedacht en geëvalueerd alvorens men live gaat. Het verwondert en verbaast mij dan ook zeer dat Aegon bij de opzet van ‘Mijn Aegon’ de intermediairgegevens en uitstraling zo’n beetje compleet heeft overgeslagen”.

Onwaardig

Herdink vervolgt: “Aegon lijkt met ‘Mijn Aegon’ duidelijk gekozen te hebben voor een route weg van het intermediair. Het meest duidelijk komt dit naar voren in de begeleidende klantbrief over het fiscaal jaaroverzicht 2015. Als klant wordt men rechtstreeks doorverwezen naar ‘Mijn Aegon’. Naam en contactgegevens van het intermediair ontbreken volledig. Dit is een intermediaire maatschappij onwaardig.”

CFD laat weten dat het echt beter kan. “Bijvoorbeeld met de polismap van Voogd & Voogd, waarin het voor klanten volstrekt duidelijk is wie hun intermediair is”.

Onrust

Met de huidige inrichting van ‘Mijn Aegon’ zaait Aegon veel onrust onder klanten en intermediairs, vindt CFD. “Indien Aegon het predikaat intermediaire verzekeraar serieus neemt, dan krijgen ze voor de huidige inrichting van ‘Mijn Aegon’ een dikke onvoldoende”.

Om tafel

Herdink: “Ik ben heel nieuwsgierig naar de mening van collega organisaties over deze nieuwe dienst van Aegon. Als er bij hun achterban dezelfde ervaringen zijn, dan moeten we samen met Aegon om tafel om te bespreken wat we kunnen verbeteren. CFD neemt daartoe graag het initiatief”.

Reactie Aegon

Aegon laat desgevraagd weten dat de verzekeraar al eerder heeft gereageerd op kritiek van een adviseur op de Mijn Aegon-omgeving. Woordvoerder Alexander Kuipers zegt dat er geen sprake is van het willen omzeilen van het intermediair, maar dat “het vooral een hulpmiddel is om het gesprek met de adviseur aan te gaan.”