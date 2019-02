‘APF-advies niet in Wft is hiaat van jewelste’

De komst van het APF is goed nieuws, schrijft Rieter in een column op SConline.nl. De nieuwe pensioeninstelling biedt volgens haar schaalvoordelen, lagere uitvoeringskosten, professionalisering en een geleidelijke standaardisatie van de pensioenuitvoering met behoud van de identiteit van de eigen pensioenregeling.

Aan de advisering over een APF-regeling worden geen eisen gesteld, omdat dat niet onder de Wft valt “en dat is, op zijn zachtst gezegd, vreemd te noemen”. “Dat is een hiaat van jewelste. De waarborgfunctie van de Wft voor adequate en zorgvuldige advisering over een pensioenregeling zou moeten gelden ongeacht of het een pensioenproduct bij een verzekeraar, een APF of een vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds betreft.”

Snel

Door slecht advies kan de betaalbaarheid van het pensioen voor werknemers en werkgevers op het spel komen te staan, aldus Rieter. “Laat staan dat er voldoende naar doelstellingen van werkgevers en werknemers wordt gekeken.” Staatssecretaris Klijnsma (Sociale zaken) ziet het probleem en laat het ministerie van Financiën ernaar kijken. “Dat moet snel gebeuren. Zeker omdat de kennis bij adviseurs over het nieuwe pensioenfonds begrijpelijkerwijs nog in ontwikkeling is. Het verplicht moeten doorlopen van alle stappen van de Wft bij advisering over pensioen bij een APF is dan ook meer dan welkom. Het is gewoonweg een must. Al was het maar om toekomstige ongelukken in pensioenland voor werkgevers en werknemers te voorkomen.”