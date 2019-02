Tom de Swaan weer tijdelijk topman Zurich

Martin Senn is tien jaar in dienst geweest bij Zurich, waarvan zes jaar als CEO. Swaan is al sinds 2006 lid van de raad van commissarissen en werd in 2013 voorzitter van de raad van commissarissen nadat Josef Ackermann plotseling vertrok na de zelfmoord van financieel directeur Pierre Wauthier. Volgens het bedrijf heeft het vertrek van Senn, die vindt dat het na tien jaar tijd wordt voor nieuw leiderschap, geen effect op de doelstellingen 2014-2016 van Zurich.