Grote verschillen in schadeclaims Europese motorrijtuigenverzekeringen

De kosten van schadeclaims op motorrijtuigenverzekeringen variëren sterk in Europa, volgens een rapport dat vandaag is gepubliceerd door Insurance Europe, de Europese verzekering- en herverzekeringsfederatie.

Zo variëren in 2013 de gemiddelde kosten van aansprakelijkheidsclaims van motorrijtuigenverzekeringen van € 1200 in Portugal tot meer dan € 5.000 in Zweden. Claims met lichamelijk letsel zijn goed voor een groot percentage van de totale omvang van de schadeclaims. Zo bedragen de claims in Estland, Turkije en Tjechië minder dan € 4.500 en in Frankrijk en Griekenland meer dan € 20.000. Oorzaak zou het verschil in kosten van medische behandelingen zijn en de compensatiekosten. Deze verwachte schadeclaims, samen met een aantal andere factoren, zorgt ervoor dat verzekeraars verschillende premies hanteren in de diverse Europese landen.

Eén markt

“De verschillen in premies van autoverzekeringen in de EU-lidstaten wordt soms gezien als in strijd met het ideaal van één enkele EU-markt”, zegt Torbjörn Magnusson, vice-voorzitter van Insurance Europe. “Deze diversiteit in premies weerspiegelt de factoren die de kosten beïnvloeden. Deze zijn namelijk gekoppeld aan de regelgeving van een lidstaat en de sociaal-culturele en economische omgeving. Verzekeraars moeten deze factoren meenemen in hun berekening van de premies om hun risico’s af te kunnen dekken.”

Volgens Magnusson is het niet in het voordeel van de consument als alles gelijkgeschakeld zou worden.

Data

Volgens het rapport moeten verzekeraars nog meer toegang krijgen tot ‘in-vehicle data’ om aan de behoeften van consumenten tegemoet te komen. Deze data zijn nodig om concurrerende en innovatieve autoverzekeringen te ontwikkelen.

Motorrijtuigenverzekeringen zijn het meest aangekochte verzekeringsproduct en goed voor 27,4% van non-life verzekeringen. In 2013 bedroeg de totale premieomzet in Europa € 123,5 mld.