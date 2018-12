Anbang koopt Amerikaanse verzekeraar

De Chinezen zijn volgens het persbureau Bloomberg fors op overnamepad. Zo werd het New Yorkse Waldorf Astoria overgenomen en heeft het plannen om de Belgische bankactiviteiten van Delta Lloyd over te nemen. Het bedrijf investeert verder in verzekeraars in zowel Zuid-Korea als België. Anbang laat op zijn website weten dat het de ambitie heeft om uit te groeien tot een internationale ‘financial service group’, met allerlei verzekeringsdiensten. Gisteren meldde Vivat het vertrek van Jacob de Wit, directeur van de vermogensbeheerpoot Actiam. Hiermee is Vivat per 15 december de complete statutaire directie kwijt.