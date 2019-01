Onderzoek van am: en Woonfonds: hypotheekadviseur vertrouwt nog op face-to-face-contact

Woonfonds en am: hebben onderzoek gedaan naar leadgeneratie onder hypotheekadviseurs en ze gevraagd welke middelen ze inzetten om klanten binnen te halen. Ook de vraag of ze segmenteren en dus kiezen voor welke klant ze willen werken is gesteld. De uitkomsten zijn vandaag gepresenteerd op het am:hypotheken event in Maarssen. Conclusie? De adviseur kiest nog vooral voor de traditionele aanpak.

De hypotheekadviseur geeft nog te weinig invulling aan de klantbehoefte om online zaken te regelen en voelt de noodzaak ook niet. De consument heeft vooral behoefte aan meer online contact met de hypotheekadviseur om de kosten te drukken. Maar de adviseur speelt hier nauwelijk op in en vertrouwt vooral op traditionele middelen, zoals face-to-face-contact. Het hypotheekadvies is nu nog te veel eenheidsworst, meldt Woonfonds naar aanleiding van het onderzoek. Of iets netter: het verschil tussen de klantbehoefte en de invulling door de financiële branche wordt steeds groter.

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek:

De gemiddelde adviseur haalt nog steeds de meeste leads binnen via face-to-face-contact. 65% van de ondervraagden noemt dit instrument als belangrijkste om klanten binnen te halen. Tweede instrument is internet, dat door 17% als belangrijkste wordt genoemd. Opvallend is wel dat adviseurs aangeven steeds meer leads te genereren via internet, terwijl de investering in online activiteiten nog laag ligt. Kantoren die hebben aangegeven de meeste leads binnen te halen via internet, hebben over het algemeen ook een lagere adviesprijs.

Keuzes maken

John Gerritse van Woonfonds zegt over de uitkomsten van het onderzoek: “Je kunt als adviseur niet investeren in een a-locatie, online vindbaarheid én reclame. Je moet keuzes maken. De gedachte dat klanten gewoon komen aanwaaien is niet meer van deze tijd. Kantoren die niet investeren, moeten ook beseffen dat zij niet meer zullen gaan groeien in marktaandeel en afhankelijk worden van de marktgroei. Consumenten verschillen van elkaar en reageren daarom ook anders op de marketingmix. Teneinde een effectieve invulling hieraan te geven dienen segmenten geïdentificeerd te worden. Hierdoor kunnen verschillende groepen klanten op een effectieve manier benaderd worden.”

Bemenst advies

Gerritse vervolgt: “Voor huidige adviseurs is er een kans om zich te onderscheiden door te kiezen voor volledig bemenst advies, cross channel advies of volledig digitaal contact te bewegen. Bij de keuze voor cross channel advies investeer je online meer en wordt je kantoorlocatie minder belangrijk. Bij volledig bemenst advies is dit andersom. In het onderzoek uitgevoerd door Woonfonds en het am: is duidelijk te zien dat de kantoren in de Randstad en in Brabant voorop lopen in deze ontwikkeling (80% van de cross channel advieskantoren komen uit deze regio). Deze kantoren maken vaker gebruik van videochat en het uploaden van documenten naar hun website dan kantoren in landelijkere gebieden. Doordat de concurrentie hier hoger is zijn zij ook eerder genoodzaakt keuzes te maken.”

De resultaten van het onderzoek zijn vandaag bekend gemaakt op het congres am:hypotheken in Maarssen. Het whitepaper over het onderzoek staat hier.