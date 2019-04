Zomerserie (19): zeven vragen aan Serge Evers van Yarden

In de zomerluwte komt amweb met een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Luchtig, maar toch prikkelend. We leggen ze tien vragen voor, waarvan ze er zeven moeten beantwoorden. De 19e in de serie is Serge Evers van Yarden.

1.Wat doe jij in de zomer? Wordt er dan nog wel gewerkt?

“Ik ben deze zomer met mijn gezin naar Venetië geweest. Ik vind het belangrijk om even volledig los te komen van mijn werk. Dat lukt in de regel de eerste twee weken goed. Daarna gaat het alweer kriebelen en ben ik alweer wat bezig met mijn werk.”

2.Welke noodzakelijke Wft-diploma’s heb je al gehaald?

“Ik heb de diploma’s Wft basis, schade, vermogen en hypotheken. Daarnaast heb ik dit jaar de PE modules voor Wft vermogen en Wft hypotheken behaald.”

3.Wat is je boodschap aan Merel van Vroonhoven?

“Blijf toegankelijk en de dialoog voeren met de sector en heb extra aandacht voor het toegankelijk maken van financieel advies. Consumenten zijn beperkt bereid om te betalen voor advies. Vooral omdat deze niet meer in de premie van het product verwerkt mogen worden, maar direct in rekening gebracht moeten worden en uiterlijk binnen 24 maanden betaald moeten zijn. Dit leidt tot verschraling van de financiële dienstverlening. In de praktijk blijkt uit vragen van consumenten dat zij wel degelijk behoefte hebben aan aanvullende informatie, maar alleen beperkt bereid zijn om hier direct voor te betalen. Hier zou ik graag met haar over van gedachten wisselen.”

4.Wat is je boodschap aan Jeroen Dijsselbloem?

“De toekomstige opleidingseisen voor adviseurs van uitvaartverzekeringen, die met ingang van 1 januari 2017 naast Wft Basis ook Wft Vermogen moeten hebben, zijn onevenredig zwaar. Wij zien graag dat er naast Wft Basis een aparte Wft Uitvaartmodule komt, die meer aansluit op de adviespraktijk van de adviseur.”

5.Welk boek ga je lezen?

“Ik heb tijdens de vakantie twee boeken gelezen. Het eerste boek is “When digital becomes human”van Steven van Belleghem over klantrelaties die in transformatie zijn. Het tweede boek is “De weg van de leider” van de Dalai Lama en Laurens van den Muyzenberg.”

6.Van welke industrie/welk bedrijf zou de verzekeringsbranche wat kunnen leren?

“Van de reiswereld. Deze branche heeft al een belangrijke transitie door gemaakt in de transformatie van klantrelaties. Ook deze vakantie heb ik mijn eigen customer journey in Italië kunnen ervaren. We kwamen om 14.30 uur aan en de accommodatie was om 15.00 uur beschikbaar. De reisorganisatie loste dit goed op door ons de mogelijkheid te bieden eerst een Italiaans ijsje te gaan eten. Vooral leuk en leerzaam.”

7.Welke innovatie gaat de branche (binnen jouw werkgebied) echt veranderen?

“Wij zien een groeiende behoefte aan aandacht voor duurzaamheid bij afscheid. Yarden pleit voor een wetswijziging om een nieuwe duurzame vorm van uitvaart in Nederland te introduceren. Dit is mogelijk door resomeren. Bij resomeren, ook wel bio-cremeren, wordt het lichaam van de overledene in water en loogzout afgebroken. Door resomeren kan het lichaam van de overledene op een duurzame manier worden teruggegeven aan de natuur. Het belangrijkste element hierbij is niet aarde of vuur, zoals bij een begrafenis of een crematie, maar water. Momenteel wordt in Den Haag gesproken over resomeren. In een samenleving die steeds verder individualiseert willen mensen op hun eigen manier afscheid nemen. Het is daarom goed dat de dialoog over deze nieuwe uitvaartmethode wordt gevoerd. Bovendien kan het een goed alternatief zijn voor grote bevolkingsgroepen in ons land die om religieuze redenen niet voor cremeren kiezen.”

De andere zomergasten staan hier.