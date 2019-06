De sterkste verzekeringsmerken van 2015

De ANWB is het sterkste verzekeringsmerk van Nederland volgens consumenten, waarmee het Centraal Beheer Achmea van de troon stoot. Dit blijkt uit onderzoek van merkenadviesbureau Interbrand en am: die voor het tweede jaar, met hulp van onderzoeksbureau Multiscope, de merkkracht van verschillende verzekeraars in kaart hebben gebracht. De resultaten worden vanmiddag gepresenteerd op Innosurance en morgen in am:12.

Interbrand evalueert de verzekeraars op hun prestaties op de zes belangrijkste merkkrachtfactoren: authenticiteit, relevantie, differentiatie, consistentie, aanwezigheid en begrip. Aan de hand van deze evaluatie blijkt de ANWB het sterkste verzekeringsmerk. Het feit dat de ANWB in de kern geen verzekeringsmerk is, wordt ruimschoots gecompenseerd door het idee dat het klantbelang voorop staat bij de organisatie en een goed begrip van het merk onder consumenten.

Winstoogmerk

Univé als coöperatie zonder winstoogmerk en Interpolis met de boodschap die gericht is op preventie worden ook als klantgericht gezien. Ook stijgers Menzis en Klaverblad zetten de klant centraal in hun communicatie, met een hogere merkkracht tot gevolg. Centraal Beheer, de nummer één van vorig jaar, scoort over de gehele linie goed, maar is weinig differentiërend.

Verzekeraars

Volgens medewerkers van verzekeringsmaatschappijen, in functie variërend van medewerker tot directielid, is Nationale-Nederlanden -de nummer vijf volgens consumenten- met afstand het sterkste merk. Ook plaatsen zij Delta Lloyd (21e volgens de consument) en ASR (34e bij consumenten) in de top 10 en scoort ook Aegon bij verzekeraars beter dan bij consumenten. De ANWB komt daarentegen niet in de top 10 volgens de verzekeraars voor. Ook opvallend: verzekeraars vinden zichzelf in hoge mate onderscheidend, terwijl consumenten verzekeraars juist niet differentiërend vinden.

top10 sterkste verzekeringsmerken

volgens consumenten

1.ANWB

2.Centraal Beheer Achmea

3.Univé

4.Interpolis

5.Nationale Nederlanden

6.Zilveren Kruis Achmea

7.Klaverblad

8.Menzis

9.Aegon

10.Zwitserleven

top10 sterkste verzekeringsmerken

volgens verzekeraars

1.Nationale Nederlanden

2.Centraal Beheer Achmea

3.Interpolis

4.Univé

5.Aegon

6.Delta Lloyd

7.Inshared

8.Zwitserleven

9.ASR

10.Klaverblad

Traditie

Verzekeringsmaatschappijen lijken bij het vaststellen van hun sterke merken relatief veel belang te hechten aan ‘een traditie als verzekeraar’. Consumenten zitten echter vooral te wachten op verzekeraars die zich onderscheiden: partijen die een consistent, geloofwaardig verhaal koppelen aan een optimale klantbeleving. “Klanten sluiten steeds minder verzekeringen af via tussenpersonen, waardoor een sterk, klantgericht merk steeds belangrijker wordt”, zegt Jelger Arnoldussen van Interbrand.

“Het is duidelijk dat met name traditionele verzekeraars hiermee worstelen. Het worden spannende tijden voor deze organisaties, zeker omdat meer dan de helft van de ondervraagde verzekeraars denkt dat organisaties als Google en Apple op termijn verzekeringen aan zullen bieden. Juist deze partijen zijn innovatief en in staat om klantgericht te werken, waardoor zij echte verandering teweeg kunnen brengen.”

Kloof

Theo van Vugt, hoofdredacteur am: voegt toe: “Er is sprake van een kloof tussen verzekeraars en de consumenten. Verzekeraars willen nog altijd vooral zekerheid en betrouwbaarheid bieden. Maar het onderzoek toont aan dat dit niet voldoende meer is voor consumenten, zij willen ook weten waar een merk voor staat. Dat consumenten niet weglopen, heeft meer te maken met inertie dan met loyaliteit aan de huidige verzekeraar. Dit biedt kansen voor elke partij die de markt betreedt met een goed verhaal én een aangename ‘user experience’.”

Het onderzoek met alle cijfers en analyses staat in am:12 dat morgen verschijnt. De resultaten zijn donderdagmiddag ook op het event am:innosurance gepresenteerd.