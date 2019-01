Zwolsche Algemeene komt met overwaardehypotheek

Het eigen vermogen wordt ingezet voor verhoging van het maximale leenbedrag, verlaging van de maandlasten en vermogensopbouw voor de aflossing van de hypotheek. “Het eigen vermogen wordt dus driemaal ingezet”, aldus Zwolsche, waardoor veel meer typen woningen binnen het bereik van de huizenbezitter komen dan bij een traditionele hypotheek.

Geldverstrekker is Bouwfonds-dochter WoonNexxt. Voor de aflossing kan worden gekozen uit de Select Effecthypotheek (een beleggingshypotheek), het Dynamisch HypotheekPlan (een levenhypotheek) of een combinatie daarvan. Het vermogensdeel dat wordt gebruikt om de maandlasten te verlagen, wordt hoofdzakelijk belegd in obligaties. Uit een zogeheten lastenverlagingsdepot wordt maandelijks een door de klant vastgesteld bedrag overgeboekt naar de privérekening. De hoogte van het bedrag kan eenmaal per jaar gratis worden gewijzigd.

Het gedeelte van het vermogen dat wordt geïnvesteerd, wordt beheerd door Zwolsche-dochter Holland Beleggingsgroep.