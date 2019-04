Zwitserleven maakt oktober tot Woonmaand

Tijdens de Zwitserleven Woonmaand krijgen klanten een gratis verhuispakket in samenwerking met verhuisspecialist Movinci. Het pakket bestaat uit een verhuisbedrijfservice, waarbij Movinci offertes verzorgt van verhuisbedrijven in de buurt. Verder kunnen scherp geprijsde offertes van aannemers, architecten, loodgieters en schilders worden aangevraagd en zoekt het bedrijf desgewenst een notaris, een taxateur en een makelaar. Naast deze diensten kan de hypotheekgever gebruikmaken van aanbiedingen van een badkamer-, een keuken- en een tuinspecialist.

Tussenpersonen die Zwitserleven-hypotheken sluiten in de actieperiode, maken kans op prijzen, waaronder een weekend naar Milaan. Via het extranet van Zwitserleven kan daarnaast gebruik worden gemaakt van aanbiedingen.