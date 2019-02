Zwitserleven heeft vorig jaar voor meer dan e 1 mld aan hypotheken verstrekt. De productie is daarmee zeker 35% hoger uitgevallen dan in 2002. De grens van één miljard werd in november gepasseerd. De tussenpersoon en de aanvrager die de hypotheek sloten waarmee de grens werd overschreden, zijn beloond met een weekendje weg in eigen land.