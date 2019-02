Zurich komt met beleggingsrekening

De rekeningen worden verkocht via tussenpersonen van Zurich Vermogensadvies. De rekening biedt toegang tot fondsen van vijf beheerders: DWS, Fortis, ING, Optimix en Threadneedle. De minimale beginstorting is e 2.000. Naast de aan- en verkoopkosten (0,3%) brengt Zurich jaarlijks 1,5% beheerkosten in rekening.

De rekening kan verpand worden aan een hypotheek. Fondskoersen zijn op www.zurich.nl te vinden, per kwartaal ontvangen rekeninghouders gedetailleerde overzichten.