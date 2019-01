Zorgverzekeraars verbeteren communicatie via e-mail

Uit dit tweede onderzoek blijkt dat verzekeraars hun communicatie aanzienlijk hebben verbeterd. Uit het eerste onderzoek bleek dat veel zorgverzekeraars niet in staat waren om binnen vijf werkdagen een antwoord te sturen op een vraag via e-mail. Nu betreft dat nog drie verzekeraars: Amev, Generali en De Goudse.

Delta Lloyd is de snelste, met een gemiddelde reactietijd van 22 minuten, gevolgd door OOM met 23 minuten. Deze twee worden op afstand gevolgd door Univé, die na gemiddeld vijf uur antwoordt, Agis (ruim zeven uur) en Zilveren Kruis Achmea (bijna acht uur). Bij deze antwoorden zijn de automatisch gegenereerde antwoorden niet meegeteld.

De vragen die Intermax stelde, hadden betrekking op actuele thema’s in de zorgverzekeringsbranche. De vragen betroffen de AWBZ, thuiszorg en of een dieetadvies wordt vergoed door het ziekenfonds.

Behalve naar de reactiesnelheid is ook gekeken naar de kwaliteit van de antwoorden. “Deze waren over het algemeen duidelijk, volledig, persoonlijk en in correct Nederlands geformuleerd. Opmerkelijk is, dat enkele zorgverzekeraars melden dat onze vraag intern is doorgestuurd, om hier vervolgens niet meer op terug te komen”, aldus Intermax.