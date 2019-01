Zorgverzekeraars blij met plannen De Geus

De besparing op de hoge medicijnkosten is in het belang van de particuliere verzekeraars, maar ook van de ziekenfondsen die sinds 1999 voor 100% het risico van de medicijndekking dragen. In beginsel kunnen verzekeraars (een deel) van de medicijnen goedkoper inkopen. Zij lopen daarbij echter op tegen een woud van regels.

Verder liggen de apothekers dwars, omdat zij inkomstenverlies in het verschiet zien. De verzekeraars kunnen niet om dit distributiekanaal heen. De Geus heeft nu aangekondigd dat het ingewikkelde systemen van medicijnprijzen, en daarmee ook de bonussen en kortingen aan apothekers, op de helling gaan. Hij denkt daarmee jaarlijks zo’n e 600 miljoen te besparen.

VGZ, Univé en CZ hebben meegedeeld de uitspraken van De Geus te zien als een steun in de rug. Zij zijn namelijk samen bezig met een Europese aanbesteding, die op 1 februari afloopt, voor twee medicijnen, de maagzuurremmer Omeprazol en de cholesterolverlager Simvastatine, waarvoor het patent binnenkort afloopt. Met het contract kunnen zij in hun gezamenlijke afzetmarkt jaarlijks e 40 miljoen tot e 70 miljoen besparen.