Zorgverzekeraars blij met koerswijziging privéklinieken

De zorgverzekeraars gaan binnenkort met minister Borst praten over de mogelijkheden om privéklinieken in te schakelen.

De zorgverzekeraars zeggen “met verbazing” kennis te hebben genomen van het verzoek van de minister om wachtlijsten te bekorten door het inschakelen van privéklinieken. Dergelijke zorg werd ‘gedoogd’ maar werd officieel buiten de reguliere (aanbodgerichte) zorg gehouden. De privéklinieken, ook de ‘erkende’, mogen uitsluitend behandelkosten declareren, geen nevenkosten. Ziekenfondsen kunnen die nevenkosten dan ook niet uit de algemene kas vergoed krijgen. De zorgverzekeraars zijn er voorstander van dat Borst het aantal erkenningen uitbreidt, maar dan moet er wel gepraat worden over de vergoedingen.

Het SER-advies over de toekomst van de zorg en het zorgverzekeringsstelsel, zet de deur naar privéklinieken op een kier. Volgens dit advies mogen verzekeraars in de toekomst premiekorting geven aan verzekeren die gebruik maken van ingekochte diensten of diensten waarin de verzekeraar participeert.