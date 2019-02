Zorgautoriteit in de maak

De Zorgautoriteit, die het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) gaat vervangen, zal onder meer toezicht houden op de vrije prijzen in de gezondheidszorg. Bij ongewenste ontwikkelingen kan de Zorgautoriteit ingrijpen of de minister van VWS daar om vragen. Wanneer in 2006 de nieuwe basisverzekering wordt ingevoerd, krijgt de Zorgautoriteit een wettelijke basis (Wet op de Zorgautoriteit).

Het is de bedoeling dat in 2008 de Zorgautoriteit opgaat in de NMa, zodat de belangrijkste marktfuncties in één hand komen. Tegen die tijd worden de meeste tarieven in de zorg vastgesteld door onderhandeling tussen zorgverzekeraars en zorgverleners.

Frank de Grave, Tweede-Kamerlid voor de VVD, volgt binnenkort CT-voorzitter Rob Scheerder op. De Grave wordt op termijn ook de eerste voorzitter van de toekomstige Zorgautoriteit.