Zilveren-Kruiskantoor Heemstede verhuisd

Het kantoor van Zilveren Kruis Achmea in Heemstede is verhuisd naar de Haarlemse wijk Oostpoort.

Zilveren Kruis is in Haarlem gevestigd aan de Diakenlaan 29-35 (2033 AP Haarlem).

De verhuizing van Zilveren Kruis betrof ongeveer driehonderd werknemers. Zij werken onder meer op de telefonische klantenservice van het ziekenfonds, bij zorgbeleid en zorginkoop, en op het zorgkantoor. Het telefoonnummer (023-54.80.200) van de receptie is gehandhaafd, en dat geldt ook voor het telefoonnummer voor verzekerden (0900-9674). Zilveren Kruis heeft verder kantoren in Noordwijk en in Rotterdam.