Zilveren Kruis doet het steeds beter

Bij het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek scoorde Zilveren Kruis Achmea een paar jaar geleden niet erg best. In 1999 kreeg de verzekeraar het cijfer 6,44. Vanaf dat moment ging het beter: 6,83 in 2000 en 6,86 in 2001. Dit jaar ging het cijfers zelfs bijna een punt omhoog: 7,38 was het resultaat. De andere zorgverzekeraars binnen Achmea scoren nog steeds beter. Groene Land kreeg 7,56 en PWZ 7,43.