Ziektekostenpremies Agis bijna 14% omhoog

De premies voor de aanvullende tandartspakketten zijn gestegen met 15% tot 22%. De aanvullende ziekenfondspakketen werden – afhankelijk van de omvang van de tandartsdekking – 8% tot 17% duurder. De nominale ziekenfondspremie is e 31,50.

De Agis-labels (en werkmaatschappijen) Anova, Anoz en ZAO hebben begin dit jaar plaatsgemaakt voor het label Agis. De drie voerden al sinds begin 2002 dezelfde polis, de Agis Zorgpolis, en dezelfde aanvullende verzekeringen. Het label Cardian voor collectieve contracten, is gehandhaafd. (In AM 24 van vorig jaar zijn op pag. 32 de verhogingspercentages te vinden van de overige ziektekostenverzekeraars.)