Ziekenfonds van Stad Rotterdam groeit 40%

In de eerste vier maanden van dit jaar is SR-Zorgverzekeraar, het ziekenfonds van Stad Rotterdam en Woudsend, zeer sterk gegroeid. Per 1 mei stonden er 83.000 verzekerden in de boeken, een stijging van ruim 40% ten opzichte van eind 2002.

Het succes van SR-Zorgverzekeraar heeft volgens Stad Rotterdam twee duidelijke oorzaken. Ten eerste kent het ziekenfonds één van de laagste nominale premies van ons land, ten tweede werden de aanvullende verzekeringen door FNV Financieel Advies uitgeroepen tot ‘beste keuze’ voor respectievelijk alleenstaanden en gezinnen met kinderen. Positieve berichtgeving in het Algemeen Dagblad en het tv-consumentenprogramma ‘Kassa!’ deed de rest.

Alle hens aan dek

De onstuimige groei heeft tot gevolg dat het alle hens aan dek is bij SR-Zorgverzekeraar. Inmiddels hebben alle nieuwe verzekerden hun polis en ziekenfondspasje ontvangen. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij, want meer verzekerden betekent immers ook meer nota’s en meer telefoontjes.

Daarom zal het fonds de komende tijd met een langdurige krachttoer worden geconfronteerd. “Hoewel we extra personeel hebben aangetrokken, zal de notaverwerking de komende tijd langer duren dan normaal. We zullen al onze verzekerden binnenkort een brief sturen om deze situatie uit te leggen en hen hiervoor begrip te vragen”, aldus Jako Papac, manager van SR-Zorgverzekeraar.