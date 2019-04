Xtensive stapt volledig over op boxenformule

Met deze wijziging wil Xtensive de franchiseformules flexibeler maken: “In de dagelijkse praktijk blijkt dat er franchisenemers zijn die graag van alles gebruik maken, maar er zijn er ook die slechts van een deel gebruik willen maken.” In de oude formule was het niet mogelijk te kiezen voor een deel van het totale aanbod.

De nieuwe boxenformule is modulair opgezet, naar het voorbeeld van Aefin, dat de dienstverlening twee jaar geleden al opdeelde in negen verschillende boxen. De franchisenemer start met de basisformule (box 1). Naar behoefte kan de dienstverlening worden uitgebreid met acht boxen, die de volgende diensten bieden: aansluiting op de site van Koophuis of Hypotheek Adviescentrum, inkoopfaciliteiten, marketingondersteuning (eventueel aangevuld met een accountteam), een kennisbank, P&O-ondersteuning en diverse deeldiensten. Box 9 omvat de totale formule.

Box 1 omvat, in tegenstelling tot bij Aefin, niet alleen het productassortiment, maar ook de huisstijl en het gebruik van de merknaam en het logo. “Bij Aefin kun je daarvan alleen gebruik maken als je box 9 afneemt”, zegt marketingdirecteur Willem van der Ploeg. Bij Aefin zijn nu ruim 300 kantoren aangemeld, op basis van afname van één of meerdere boxen. Exacte aantallen per box wil Van der Ploeg niet geven. “De groei wordt voornamelijk gerealiseerd in de verplichte box 1, box 2 (internet), box 3 (inkoopcombinatie), box 4 (kennis/opleiding) en box 5 (marketing).”

Fee

De maandelijkse fee wordt aangepast aan het aantal afgenomen boxen. Voor box 1 wordt een bijdrage van e 400 gevraagd; de complete formule kost voor Koophuis-makelaars maandelijks e 900 en voor het Hypotheek Adviescentrum e 800. Beide formules samen kosten e 1.500; alle bedragen zijn exclusief btw.

Verder zijn de contractsduren aangepast. Voor box 1 geldt een looptijd van drie jaar; voor de overige boxen is dat één jaar. Er kan steeds met een jaar worden verlengd. De Koophuis-makelaarsformule, die voorheen alleen in combinatie met de Hypotheek Adviescentrum-formule werd verstrekt, kan per 1 juli ook apart worden afgenomen.

Met de flexibele franchiseformule wil Xtensive binnen drie jaar groeien naar 85 Koophuis-makelaars (nu 40) en 125 Hypotheek Adviescentra (nu 53).