Xtensive-ketens adverteren op bussen

De ketens Koophuis Makelaars en Hypotheek Adviescentrum, beide onderdeel van franchiseorganisatie Xtensive, brengen zichzelf gedurende acht maanden onder de aandacht via reclame op bussen.

Sinds medio vorige maand rijden, op basis van de aan franchisenemers toegewezen werkgebieden, 31 stads- en/of streekbussen met reclame van Koophuis makelaars (rood) of Hypotheek Adviescentrum (blauw). De bussen rijden verspreid door het land en zijn tot januari volgend jaar volledig bedekt met reclame-uitingen, waaronder de merknaam, het logo en de naam van de website. Er worden geen tijdelijke acties gecommuniceerd. “Vooral doordat er veel streekbussen worden ingezet, bereiken we een zo groot mogelijk gebied, met toch een focus op die gebieden waar we gevestigd zijn”, aldus marketingdirecteur Willem van der Ploeg.

Tot begin volgend jaar maakt onder meer deze bus reclame voor Hypotheek Adviescentrum.