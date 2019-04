Woudsend verhuist Zorg en Inkomen

De afdeling Zorg- en Inkomensverzekeringen van Fortis-dochter Woudsend is 1 december verhuisd naar Rotterdam en Utrecht.

De verhuizing omvat zowel de acceptatie- als de schadeafhandeling van alle zorg- en inkomensverzekeringen. “Hierdoor worden de werkzaamheden ten behoeve van inkomensverzekeringen in de toekomst op twee locaties uitgevoerd”, aldus Woudsend.

In oktober verhuisde de afdeling AOV-Collectief en een deel van AOV-Individueel naar Rotterdam. Ook de afdeling Schade AOV-Individueel ging over naar Utrecht.