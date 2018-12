Wolken boven fusie AVVL/Nuva

Van de Wiel heeft dat gezegd tegen de Leeuwarder Courant. Binnen Nuva liggen de ledenraad en de raad van commissarissen al enige tijd overhoop. De ledenraad was allerminst gelukkig met de schorsing (en later het ontslag) van Nuva-directeur Luc Hazelhoff en uitte dat begin dit jaar in een ‘motie van afkeuring’. De commissarissen namen die ‘motie’ voor kennisgeving aan.

Vorige maand echter eiste de Nuva-ledenraad evenwel het aftreden van de commissarissen en terugtrekking van hun kandidatuur voor het nieuwe Yarden (de naam voor de fusiecombinatie AVVL/Nuva). De ledenraad heeft twee nieuwe kandidaat-commissarissen voorgedragen, waaronder voormalig FBTO-directeur Thijs Braaksma. Over de geldigheid van de ‘motie van wantrouwen’ en de kandidaatstellingen bestaat de nodige onduidelijkheid.

In het artikel in de Leeuwarder Courant zegt Van de Wiel verder dat Nuva al jarenlang verlies leidt in het uitvaartverzorgingsbedrijf. Nuva-leden zouden daardoor onnodig veel premie betalen.